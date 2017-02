Cristina Kirchner convocó a marchar junto a la CGT el 7 de marzo

La ex presidenta Cristina Elisabet Kirchner volvió a utilizar una catarata de tuits para dejar un mensaje a sus seguidores. Ante los sectores que llamaban a movilizar el 7 de marzo a los Tribunales en señal de apoyo a la ex mandataria, pidió que no lo hagan.



En cambio, sí llamó a marchar junto a la CGT, que realizará una movilización contra las políticas del gobierno de Mauricio Macri.