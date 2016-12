Cristian U. desmintió estar involucrado en el allanamiento a una concesionaria

Por Guido Albamonte - @GuidoAlbamonte





Cristian Urrizaga estuvo involucrado en una noticia referida a un megaoperativo policial que se llevó a cabo en una concesionaria ubicada en Adrogué. En las últimas horas,





En diálogo con este medio, el ganador de GH 2011 desmintió tener algo que ver con el local de autos: "Hace mucho que me fui de ahí, hace siete meses. Me re cagaron".





"Me estafó el dueño, había invertido una plata en autos. Él los puso a la venta y dividíamos las ganancias", amplió.

"No éramos socios, eran autos de consignación. Vendió los autos y no me dio un peso. Estafó a otros amigos mios".

"Es una concesionaria grande en Adrogué... Si era tan conocida, no tenía necesidad de estafar a la gente", completó.





Resta conocer las consecuencias judiciales del caso y los resultados del allanamiento.