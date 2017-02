Contrapunto: Qué dicen Gisela Bernal y Ariel Diwan sobre "la casa de la discordia"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





El fin de semana, desde su ciclo radial "Bien arriba", el periodista Carlos Monti aseguró que la Justicia le pedirá en los próximos días a Gisela Bernal que desaloje la vivienda ubicada en el barrio de Palermo y en la que actualmente reside con su hijo Ian.





Primiciasya.com fue directo a las fuentes y se comunicó con ambos protagonistas de la historia, quienes manifestaron su postura al respecto.





"La estoy demandando por la casa ya que cuando la puse a nombre de los dos fue porque era la madre de mi hijo, fue por error desgraciadamente", expresó Diwan en diálogo con este medio.





En tanto, Gisela desmintió que su ex le esté exigiendo esa casa por vía judicial: "Es una información errónea ya que no existe aún ningún litigio al respecto de mi casa. Ni siquiera hay demanda iniciada. Cuando me llegue la demanda responderé judicialmente", le confió a este portal.