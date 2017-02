Contraataque lapidario de Barby Silenzi hacia Francisco Delgado: "Es de poco hombre"

Nominada como "Revelación" de Mar del Plata por su participación en la Gran Revista, Barby Silenzi no puede disfrutar a pleno de su reconocimiento, por el enfrentamiento que mantiene con el padre de su hija, Francisco Delgado.

El ganador de Gran Hermano presentó a su nueva novia e hizo referencia a Barby de una manera despectiva. "Tiene todo lo que le falta a Barby".

La frase enfureció a la madre de Elenita, quien lanzó un contraataque en Desayuno Americano. "Es de poco hombre y debería tener un poco más de respeto hacia mí, que soy la madre de su hija", manifestó.

"Si yo fuera la novia, no me gustaría ni un poco que me compare con la ex", manifestó la bailarina. Y agregó: "No sé porque me tiene que meter a mí".

Silenzi cuestionó el poco compromiso de Delgado para con su hija. "Si tiene tiempo de hacer fotos con la novia, podría tener tiempo para visitar a Elena", disparó.

Respecto al régimen de visitas, Barby confesó que no llegaron a ningún acuerdo. "Un buen padre no necesita que un juez le diga cuánto tiempo tiene que estar con su hija", concluyó de manera lapidaria.