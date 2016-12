Conocé a la mujer que conquistó a Gervasio Díaz Castelli, el analista de "Desayuno Americano"

Quince años de ejercicio en la profesión le aportaron práctica a los conocimientos adquiridos. Y hoy, Gervasio Díaz Castelli comparte su sabiduría en psicología desde Desayuno Americano con Pamela, por América TV.

"¿Si me considero un especialista en el amor? Sí. Porque si bien cuando arranqué trabajando mucho en adicciones, hoy en el 70 ó el 80 por ciento de la gente que me consulta, lo hace por cuestiones asociadas a lo sentimental. Te diría que, en el consultorio, las mujeres me hicieron un especialista en el amor. Son ellas las que empujan el mundo de lo afectivo, y fueron ellas las que me nutrieron de mucho material al transmitirme cómo lo viven", señaló Gervasio en una entrevista con la revista Gente, donde posó junto a su pareja, Andrea Thime, con quien tiene a su hija Ema.

Gervasio





Además, brindó detalles de su vida amorosa: "Hasta los 23 años fui bastante mujeriego. Es la verdad. Pero no rompí corazones porque siempre tuve un registro muy fuerte del otro. Si se me apagaba la pasión, me ponía en falta yo, diciendo que era mi culpa, y me preocupaba por dejar bien al otro".

Y luego contó cómo conoció al amor de su vida: "Nos conocimos en la reunión de una amiga y ella, al otro día, me escribió a mi Facebook preguntándome si podía ser su consultor. Pero yo le contesté que no y le recomendé un colega... ¡porque a ella la quería como mujer! Y, de hecho, nos vimos al otro día y los dos sentimos algo totalmente físico, que íbamos a tener un hijo y que íbamos a formar una familia. Y así fue, al año estábamos esperando a Ema".

Gervasio

Gervasio