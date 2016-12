Conocé la difícil historia de vida de Flor Vigna, la ganadora del "Bailando 2016"

No hay dudas de que Flor Vigna está en su mejor momento profesional: es una de las estrellas indiscutidas de Combate y se consagró ganadora del Bailando 2016 junto a un personaje tan querido como Pedro Alfonso.

Sin embargo, la joven reconoció que ha vivido momentos en los que tantas emociones juntas pueden sobrepasarla.

Flor se crió en el barrio Floresta, en un entorno donde era habitual la violencia familiar. La ausencia de la su madre, distintas crisis económicas y la vida en una pequeña casa todo lo agravaban.

Embed Que pasará ,que nervios ? #PrimeraSemiFinal Gracias @lovethis_moda por este look hermoso Gracias @contentina_ por las sandalias más cómodas y facheritas del mundo Una foto publicada por Flor Vigna (@florivigna) el 14 de Dic de 2016 a la(s) 7:29 PST





"Recuerdo a esa niña de 5 años que bailaba Lari-larie de Xuxa o los temas de Caramelito pase lo que pase. A esa adolescente que esperaba fin de año para la muestra en el club de coreo, como si fuera el Luna Park de su vida. A la piba que se levantaba a las 7 am para cubrir su beca en la Academia y no paraba de tomar clases y ensayar hasta la 1 am", es parte de un mensaje que escribió la rubia a mitad de año en una carta de agradecimiento por el amor de sus fans.

"Soy una apasionada, quien se esfuerza para conseguir lo que quiere y a fin de cuentas agradece a la vida por lograrlo", agregó.

Flor Vigna





Las "vignistas" son los seguidores que la acompañan en las buenas y en las malas. El carisma y su tranquilidad son las características que la convierten en un referente de muchas chicas y ella no se escapa a esa responsabilidad: "Depende de uno poner la vara y dar un mensaje de no agresión entre nosotros. Son chicos de una edad donde todos es muy sensible. Somos una especie de ejemplo".

Flor tuvo una infancia muy difícil: fue testigo de momentos de peleas, golpes y violencia psicológica. Su madre se dedicó a trabajar en un pequeño comercio que, con esfuerzo, logró sostener. "Mi error fue haber trabajado tanto y haberme alejados de ella y de su hermano tanto tiempo, como le pasa a muchos padres", señaló la mamá de Flor en una entrevista.

Embed Hoy seguimos gracias a este gran equipo que tenemos , no estamos solos y ustedes lo demostraron ,hoy seguimos gracias a ustedes! Gracias por cada abrazo ,por cada mensajitos por los pasacalles ,banderas ,folletos ,gracias por tanto amor . Elijo esta foto porque sin estas dos mujeres no soy nada , las 3 somos uno Ellas me bancan cada lágrima y cada abrazo me recarga para una nueva batalla ,las amo inmesamente gracias por todo Una foto publicada por Flor Vigna (@florivigna) el 17 de Dic de 2016 a la(s) 3:23 PST





"Flor desde chica buscaba ser lo que quería ser. Desde chica se motivó sola. Se iba en bicicleta a todos lados y mostró que iba a tener un carácter fuerte", añadió la mamá.

"Soy de clase media baja, salí a remarla como otros lo hacen y encontré personas que tuvieron vida difíciles que les ayudó sumarse a esa disciplina", manifestó Vigna.

A puro carisma, la joven se ganó el respeto y cariño de miles de fanáticos. Sueña con ser actriz y seguir creciendo en la profesión.