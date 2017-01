Connie Ansaldi: "Vivimos momentos donde la palabra no importa y el tiempo ajeno no se valora"

Embed Yo ya no sé q hacer en este país con lo garca q es la gente con su palabra para con el trabajo ajeno.Me desespera.Q me sustraiga un alíen. — Connie Ansaldi (@connieansaldi) 2 de enero de 2017 Embed Al final, tiene razón mi amigo @Facundo_Moyano . No hay un fucking sindicato q nos proteja y hacen con nosotros LO Q QUIEREN. Feudos. — Connie Ansaldi (@connieansaldi) 2 de enero de 2017



Primiciasya.com se comunicó con la panelista quien explicó lo que pasó: "No tuve ningún cruce en las redes, ese no es el punto. No sé qué decirte porque no sé nada de nada. Creo que lo preocupante acá para mí o para cualquiera es que vivimos momentos un poco crueles, donde la palabra no importa y el tiempo ajeno no se valora".







"Hace veinte años que trabajo y nunca me pasó algo así. Beto lo había anunciado al aire, siempre fue amoroso conmigo y estoy segura que no tiene nada que ver".





Y argumentó: "Sinceramente desconozco qué puede haber pasado pero fui a la primera que contrataron. Yo no hice ningún descargo, lo publicaron los medios lo que puse en Twitter. Hablaba en general. Está muy difícil el tema de que se respete lo que se habla".





"Me dijo Beto (Casella) que me iba a averiguar qué pasó pero está de vacaciones. Re buen onda igual. La producción nunca más se contactó conmigo", cerró Connie.