Connie Ansaldi no aceptó las disculpas de los productores y ya no quiere estar en Bendita

Connie Ansaldi iba a formar parte del panel de Bendita, programa que conduce Beto Casella, pero a último momento, la panelista fue advertida de que había quedado afuera del envío.

Luego de levantar polvareda con picantes tuits donde mostraba su furia, la panelista dialogó con este portal y aseguró que Y argumentó: "sinceramente desconozco qué puede haber pasado pero fui a la primera que contrataron. Yo no hice ningún descargo, lo publicaron los medios lo que puse en Twitter. Hablaba en general. Está muy difícil el tema de que se respete lo que se habla".

Ahora, entrevistada por programa de Nilda Sarli en la radio de la Ciudad, Connie evidenció desinterés en una eventual convocatoria: "Echar una persona, que encima podría haber hecho otra cosa porque fui la primera que cerró y hace casi dos meses, y dejarla en veremos en ese momento, la verdad que no se entiende. No acepté las disculpas de ninguna manera porque esto es un escándalo: yo tenía que empezar ese mismo día".

Y agregó: "Lo que me preocupa de esto es la desprotección que tenemos los que trabajamos en televisión, más allá de mi caso, porque sin comerla ni beberla hacen con nosotros lo que quieren, se manejan con impunidad y estamos a la buena de Dios. Esto no puede ocurrir. Deberíamos hacer algo. No tenemos un contexto legal ni acción colectiva que nos proteja".

"Yo a Beto lo dejo al margen porque ni siquiera está, ni siquiera sabía y me dijo que me iba a averiguar", concluyó.