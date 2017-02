Cómo toma Dieguito Fernando los incumplimientos de su papá, Diego Maradona

La semana pasada todos los medios se hicieron eco de la noticia del arreglo entre Verónica Ojeda Diego Maradona para que el pequeño Diego Fernando pueda tener un contacto más fluído con su papá.





Las condiciones estaban dadas y el abogado de Maradona, Matías Morla , tuvo una audiencia con Ojeda, la mamá del menor de 4 años de edad.





Ese día, Ojeda se mostró feliz y dijo: "Estoy contenta. Llegamos a un acuerdo, muy bien. Me encontré con un Matías Morla no abogado, sino papá, que fue comprensivo".







"Morla estuvo hablando dos o tres veces con Diego diciéndole cada detalle de lo que hablamos. Lo puede ver en Devoto, es donde está cómodo. A mí me pareció bien, lo correcto. Es muy chiquito para ir solo, así que van a ir mis padres, Diego tiene una gran relación con ellos", sumó la madre del pequeño.

Para completar, subrayó: "Con respecto a lo de Dubai, cuando quiera verlo Diego, cada tres meses lo va a ver. Si él no puede venir a la Argentina, van a ir sus abuelos a llevarlo".





Sin embargo, las horas pasaron y Diego se mostró en la Copa Davis (por un acuerdo comercial) y nunca más tomó contacto con su hijo más chico.





Al momento de la publicación de esta información, Diego sigue sin comunicarse con su hijo y el abogado de Maradona se encuentra de viaje.





No obstante, este portal pudo averiguar cómo son las expectativas del menor ante tantas promesas de su padre y pudo confirmar que Dieguito no se hace ilusiones porque ya está acostumbrado a estar muy pocas horas con su papá (cuando éste lo visita) y luego no verlo por un año.