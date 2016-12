Cómo será el último adiós de Diego Maradona a Fidel Castro

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





El líder cubano falleció a los 90 años y la noticia causó conmoción en todo el mundo y en particular en Maradona.





"Fue como mi segundo padre. Me abrió las puertas de Cuba cuando en Argentina había muchas clínicas que me las cerraban", dijo el ex futbolista sobre la partida de su amigo, como él lo consideraba.





Lo cierto es que según datos que maneja en exclusiva este medio, Diego está viajando a Cuba junto a Rocío Oliva y Matías Morla rumbo a La Habana.





El próximo domingo 4 de diciembre estará presente en la misa que se hará en Santiago de Cuba, ciudad situada al este de la isla.





Esa misa será privada e íntima y sólo asistirán los familiares, amigos y conocidos más cercanos de Fidel.





Allí estará presente Maradona para brindarle el último adiós a Fidel.