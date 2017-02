¿Cómo hizo Claribel Medina para adelgazar 13 kilos?

La actriz de la obra teatral Los Corruptelli que pronto regresará a la pantalla con una nueva temporada de Cuestión de Peso junto a Fabián Doman, dialogó con la revista Paparazzi y habló de cómo hizo para bajar 13 kilos que había aumentado durante el año pasado.

"En este momento estoy contenta porque vengo de hacer un proceso bastante fuerte de cuidado para conmigo. Durante 2016, sin darme cuenta, me fui de mambo y estaba con sobrepeso, por lo menos más de 10 kilos arriba. Siempre fui delgada y esos 13 kilos se hacían sentir", arrancó a contar.

"Empecé a nadar, después me copé con los abdominales y fui comiendo menos. Y así estuve todo el año, pero recién llegué al peso que me sentí cómoda en octubre. Estuve casi un año para lograr bajar", relató.

"El cambio fue primero interno y después físico. Empecé a sentirme mejor yo, quizás en la vida, mejor parada, más tranquila en un montón de cosas, a correr menos y algo me ordenó", reflexionó.

"Cambié mucho mi alimentación. Ahora consumo mucha verdura, pescado o moluscos, menos carne, nada de harinas, aunque es imposible porque me encanta comer una tostada a la mañana. Hoy me como una. Por ahí, antes me comía entre 3 y 4. Con la actividad física empezás a quemar mucho. Para serte sincera, no me di cuenta de que me reacomodé. Recién noté que me había vuelto a cambiar el cuerpo cuando hicimos la prueba de vestuario para la obra, a fines del año pasado. Al bajar la intensidad de la alimentación, también te bajan las ganas. El estómago empieza a cerrarse y uno come menos. También consumo mucho fruta, yogur y queso", concluyó.

(Foto portada: La Razón)