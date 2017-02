Cómo está Alicia Barbasola tras su desmayo en vivo en televisión

Alicia Barbasola vivió un confuso episodio en vivo en Intrusos que derivó en un desmayo y una posterior crisis de nervios y llantos, por la que tuvo que ser asistida por médicos.

Todo comenzó cuando la vedette, que trabaja en la revista de Carmen Barbieri en Mar del Plata, iba a dar un móvil en Intrusos, pero de repente apareció una abogada con cuatro efectivos de la Bonaerense y todo cambió.

Es que Barbasola tiene un conflicto con su marido, el juez de Cámara Sergio Pilarche, a quien denunció por violencia de género.

La Policía la notificó de que no podía hablar, pero todo se complicó cuando le dijeron que debía firmar el escrito porque, de lo contrario, iban a llevarla demorada, entonces ella se descompensó y se desplomó al piso.

Barbasola entró en una crisis de nervios y empezó a llorar y a gritar en contra del Juez. Su madre y su padre fueron a contenerla y tratar de que no siga hablando, ya que las acusaciones eran muy fuertes.

"Él se drogaba, quiso abortar a su hija, me pegaba, me quiso matar varias veces. Por favor no dejen que me mate, él me pegó, me violó", decía entre llantos.

Luego llegó una ambulancia y, según la palabra de los médicos que la atendieron, ella estaba "con una profunda crisis nerviosa, con el pulso muy bajo, con taquicardia y con los valores totalmente descompensados". Por eso la trasladaron a la ambulancia para estabilizarla.

PrimiciasYa.com se comunicó este sábado con la mamá de Alicia, quien contó cómo se encuentra su hija tras el mal momento que vivió: "Está mejor pero tiene que hacer resposo hasta el lunes. Estuvo hasta anoche en la clínica y ahora está bien. Fue muy fuerte lo que pasó y vivió ayer, nos puso mal a todos. Pero ya está bien".