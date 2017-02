Cometió un error y le sacaron la nominación al Óscar

La Academia de Hollywood retiró la nominación al Óscar a Greg P. Russell, miembro del equipo del filme "13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi" que opta a la estatuilla a la mejor mezcla de sonido, por violar las reglas para hacer campaña en la antesala de estos galardones.





Por medio de un comunicado, la institución aclaró que Greg P. Russell perderá su nominación pero no sus compañeros Gary Summers, Jeffrey J. Haboush y Mac Ruth, que mañana podrían alzarse como vencedores en el apartado de mejor mezcla de sonido de los Óscar por su labor en "13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi".





Para ello deberán derrotar a los candidatos por las películas "Arrival", "Hacksaw Ridge", "La La Land" y "Rogue One".





El comunicado explicó que la retirada de la nominación se debió a que Russell llamó a sus compañeros de la rama de sonido de la Academia para avisarles de su trabajo en el filme, lo que supone una "violación de las reglas de la campaña (de los Óscar) que prohíben el cabildeo telefónico".





La presidenta de la Academia de Hollywood, Cheryl Boone Issacs, aseguró que se tomó la decisión después de "una minuciosa reflexión".





"La Academia se toma muy en serio el proceso de votación de los Óscar y cualquier cosa, sin importar que sea bienintencionada, que pudiera socavar la integridad de ese proceso", afirmó.





La 89 edición de los Óscar se celebrará mañana en el teatro Dolby de Los Ángeles con Jimmy Kimmel como maestro de ceremonias y con el musical "La La Land" como máximo favorito con catorce nominaciones.