Coki Ramírez: "Mi premio es el público, que no me tengan en cuenta nunca más"

"Yo ni siquiera sé si soy merecedora de ese premio. Digo que perdieron seriedad y credibilidad, porque siento que hay política, acomodo y arreglos de por medio. Hay productores que ponen plata, me parece patética esa situación. El que se sienta ofendido, que se ponga la camisa si le entra".

"No sé quiénes son los jurados, por eso no ataco a una persona. En general, no me van los premios, ni el Carlos, ni el Grammy, ni ninguno. Es poco creíble todo, son arreglos de las industrias discográficas o teatrales. No me van esas cosas turbias", lanzó la vocalista.





"Escuché a una jurado decir que si me dan el premio, voy a tener que pedir disculpas. Yo no le debo nada a nadie, más que agradecimiento a la Mole Moli por haberme hecho popular en televisión. El resto lo hice con sudor y lágrimas, hace 15 años me dedico a la música. Es obvio que seguramente inventan un premio para mí ahora. No me interesa el premio, gracias de corazón. Que no me tengan en cuenta nunca más. mi premio es el público, al que se mete con mi carrera, le salto a la yugular". Para cerrar su acalorado testimonio, Coki no quiso dejar de subrayar:

Agregó sobre esta situación que la descolocó: