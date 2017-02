Coki Ramírez caliente con los Premios Carlos: "Me importa un bledo ese premio"

(ver nota) y la cantante cordobesa se volcó con furia a Twitter. Hace algunas horas se conocieron todas las ternas y nombresy la cantante cordobesa se volcó con furia a Twitter.





"Me importa un bledo ese premio. Es vergonzoso el ninguneo c artistas locales que ademas apoyan la Plaza turistica. Me sobra el trabajo", expresó indignada.





Y apuntó fuerte: "Acostumbrada como mujer a lidiar con "mafias"... No me asombra nada ya...".





