Coco Sily: "Juro por mis hijos que lo que pasó no está armado"

En la sección del lunes se trató el caso de Marcela, una mujer de 32 años que hace dos sale con Pablo, un hombre casado de 40 y con un hijo.

Si bien al principio él le dijo que iba a dejar a su esposa, hoy se convirtió en una relación paralela.

Como si esto fuera poco, los tres involucrados se encontraron al aire y Susana, su mujer, le dio una noticia completamente inesperada.





En charla con este medio, Coco contó cómo se gestó la nota: "Es una sección que hago hace 8 años, es como un chiste o un juego para ver cómo puedo ayudar a la gente. Pero muchas veces nos ha tocado casos realmente llamativos".

"Un tipo que se acostó con la madre de la mujer, con la nuera. Una chica borracha que se acostó con el hermano mellizo de su pareja, fueron algunos de los casos más llamativos".

"Esta vez, llamó una chica que contó que estaba en pareja con un tipo casado hace dos años. Vivía prometiendo que se iba a separar y no se separaba. El pibe dijo que quería hablar. Llamamos a la mujer y le contamos la verdad de lo que estaba pasando al aire", manifestó.

"Discutió con el marido al aire y le dijo que estaba embarazada, que lo sabía hace tres días. 'Yo me abro' decía la amante. Se armó un escándalo".

Completó: "Lo único que quiero dejar en claro es que juro por mi vida y por mis hijos que no está armado. Parece guionado, nosotros no armamos estos casos nunca. No entendemos si lo arman entre ellos para joder o qué. Al otro día la amante no nos atendió".