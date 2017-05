Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Jimena Monteverde lanzó un fuerte mensaje en las redes sociales al enterarse del final de su ciclo "Cocina sobre ruedas" por AméricaTV.





Embed Siitodo un gran equipo de trabajo se quedo sin laburo!!! Nos quedan 2 programas y ya https://t.co/7YF4YWdaHl — jimena monteverde (@jimenacocinaok) 10 de mayo de 2017



Sebastián "Coco" Agost Carreño, quien forma parte del ciclo, dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y manifestó su sorpresa por el final del programa.





"No tengo ganas de entrar en polémicas. Sabía que se estaba conversado la continuidad del programa una hora más en vivo, ya estaba la nueva escenografía... Fue sorpresiva la decisión, nada más. Nos pareció como raro, ¿no? Después todo lo demás no tengo nada para decir", comentó el cocinero.







"Es raro que haya dos programas de cocina en un mismo canal. Si vos haces Morfi, como en Telefe, vas a tener uno solo de cocina. Tengo entendido la productora ya estaban en tratativas para estar en otro canal. Me comunicaron esto y no hablé más con nadie. Quedan igual dos domingos más. Desde la productora me lo comunicaron, fue el martes a la noche. La tele es un poco así, son decisiones de último momento".





Y sobre cómo encarará estos últimos dos programas contó: "Dando lo mejor. Soy un tipo muy luchador de todo, tengo tres locales, empleados, mucho laburo. Siempre trato de dar lo mejor de mí, ponerle garra hasta el último minuto, la vida se trata de eso. No quiero sacar ninguna conjetura de porqué no vamos a estar al aire. Justo coincide que entra un programa y sale otro, la tele es así, no me la quiero agarrar con el canal porque este es un medio chico".