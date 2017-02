Claudio Belocopitt, nuevo accionista del Grupo América: "Creo en los medios de comunicación"

El Grupo América anunció que Francisco De Narváez ha vendido su paquete accionario al empresario argentino Claudio Belocopitt, presidente de Swiss Medical Group, quien a partir del miércoles asumió su nuevo rol en el Directorio del Grupo América.





América TV a modo de presentación. En "Te cuento al Mediodía", Antonio Laje le dio la bienvenida a Claudio Belocopitt y presentó el video del brindis que se realizó en las oficinas dea modo de presentación.





"Estamos muy contentos de darle la bienvenida a Claudio, para nosotros es un orgullo tenerlo como compañero de viaje", aseguró Daniel Vila , presidente del Grupo América.





Claudio Belocopitt, presidente de Swiss Medical Group y ahora también parte del directorio del Grupo América, también se mostró muy contento con la designación. "Los medios son muy importantes, ya ha quedado demostrado. A mi siempre me han gustado, esto no es nuevo para mí, comencé en el mundo del espectáculo en 1985 siendo productor de Antonio Gasalla ", afirmó.





Sobre el futuro del Grupo, Belocopitt contó su visión: "Creo mucho en los medios de comunicación, me parecen un pilar fundamental para la democracia, para la construcción de un país distinto y eso es lo que a mi me motiva. Y un canal con la pluralidad de América TV me pareció muy interesante".





"Parte de nuestra obligación es aportar una mirada para resolver, al menos, algunos de los problemas que tiene la Argentina", agregó Daniel Vila.





El acuerdo entre Belocopitt y el Grupo América incluye a América TV, A24, Radio La Red, el sitio web de noticias Primicias Ya y Canal 10 de la Ciudad de Junín