Claudia Albertario embarazada: "Es una bendición la llegada de nuestro segundo hijo"

Claudia Albertario será madre por segunda vez a mediados de 2017: está embarazada de cuatro meses.

La actriz, en pareja con Jerónimo Valdivia, ya es mamá de Simona, de siete años.

En diálogo con PrimiciasYa, la bella Claudia relató: "Es una bendición, estoy muy relajada, se siente diferente, con el segundo te relajás mucho más".





"Ya tengo una pancita considerable, queríamos darle un hermanito a Simona. Aún no sabemos el sexo. Mi marido y mi hija quieren que sea una nena. Yo quiero que sea varon", comentó Albertario.

"Simona es cero celosa, es una dulce, quiere ayudar. No quiere que haga nada. Estamos todos muy contentos".

"Estoy en Bs. As., viajé por los 50 años de aniversario de mis padres. Yo vivo en Miami hace tres años y se los conté a la distancia. Obviamente, se emocionaron mucho", agregó la actriz.





Para completar, reveló: "Cerramos por ahora. No teníamos la necesidad hasta que nos dimos cuenta que no queríamos que Simona sea hija única. Tenemos varios nombres dando vueltas, pero vamos tirando y todavía no sabemos".





¡Felicidades!