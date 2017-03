Cinthia Fernández, tras las amenazas: "El fútbol argentino es uno de los más sucios del mundo"

Cinthia Fernández y Matías Defederico viven, por estas horas, momentos de mucha tensión, casi dramáticos, luego de que el futbolista recibiera una siniestra amenaza contra él, su mujer y sus hijas y que tendría vinculación con el embargo que el jugador le trabó a Independiente por una deuda de 2010. Al respecto, la vedette dialogó con Intrusos e hizo una suerte de catarsis por lo sucedido y no dudó en calificar al fútbol argentino como "uno de los más sucios del mundo".

"Fue un día complejo, pesado, complicado. Obviamente es el país en el que vivimos. Esto también es fútbol. No es solo ir a la cancha, mirar el partido por la tele, comerse una picada... Esto es fútbol. El fútbol es sucio. El fútbol argentino es uno de los más sucios que existen en el mundo", expresó Cinthia.

Sin Palabras ...... habla por sí solo esto .... pic.twitter.com/ijPeUL616g — matt20 (@matydefederico) 7 de marzo de 2017

"Tenés la corrupción de los dirigentes, la de los presidentes, la de los presidentes con los barras, los barras con los jugadores, la AFA... Todas esas aristas son bien sucias", agregó en relación con su visión sobre la actividad que desarrolla su esposo, quien actualmente se encuentra en la Universidad Católica de Ecuador.

Según reveló, ante las amenazas, decidió denunciarlas. Sin embargo, no logró encontrar la ayuda esperada. "Yo fui a la Justicia con los mensajes de las amenazas anteriores y me dijeron que no. Que, si no está el teléfono y el titular, no tiene validez. Se te ríen en la cara, como cuando las minas golpeadas van a hacer la denuncia. 'Y, algo habrás hecho, mami'. Así estamos", completó.

