Cinthia Fernández tras cuatro meses sin verse con Matías Defederico: "Es un gran sacrificio"

El reencuentro de Matías Defederico con su mujer Cinthia Fernández y sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca, está cada vez más cerca.





Cuatro meses atrás, y en un inestable momento personal tras los rumores de infidelidad del futbolista, la modelo acompañaba al futbolista a Ezeiza para decirle hasta pronto: Matías tenía que viajar a la India para incorporarse al club Mumbai City FC.





Lo cierto es que este domingo, invitada al programa de Mirtha Legrand , Cinthia dijo que hacía cuatro meses que no veía a su marido, quien regresa al país a mediados de diciembre.





Y explicó el motivo de no haber viajado a India: "No es por no querer ir, por ser mala madre. Pero Bombay es una ciudad bastante especial, no tiene agua potable, hay mucha pobreza. Y no es por vivir en un lugar de lujo, el tema es los chicos", indicó sobre Charis (2), Bella (2) y Francesca (1).





Luego contó cómo vive Defederico. "Vive en un hotel porque solo se puede vivir en un hotel. Mucha gente vive en la calle. Es un choque de riqueza y pobreza continuamente. Es bastante fuerte de ver, él no sale del hotel porque le da tristeza. Creo que no eran condiciones, y el también creyó lo mismo. Si vivís en un hotel... Yo tengo tres chiquitas, es un trastorno para los chicos y no puede ser un capricho. El está trabajando para darle lo mejor a sus hijas. Son sacrificios para darle lo mejor, no es que se está borrando", señaló.