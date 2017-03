Choque de economistas: Pignanelli y "Peluca" Milei se cruzaron por el conflicto docente

La discusión sobre el conflicto entre los docentes bonaerenses y el gobierno de María Eugenia Vidal, que este viernes sumó su quinto día de paro, generó una fuerte discusión entre Aldo Pignanelli y Javier Milei, dos economistas invitados a Intratables que durante casi tres minutos intercambiaron acusaciones y cuestionamientos.

El mencionado cruce nació, en realidad, luego de que el periodista Rodis Recalt relacionó el paro docente con la definición de la interna peronista. Allí, molesto con ese comentario, Pignanelli comenzó a elevar su temperatura, para primero discutir con Gloria López Lecube y luego con Milei.

"Usted no sabe, no voy a hablar con usted", le dijo a Lecube el ex presidente del Banco Central, que casi de inmediato se agarró de un comentario de Milei para arremeter contra el economista. "El otro dice 'vamos a la productividad'. ¿Pero vos te pensás que la gente es gil? ¿Que la gente va a trabajar sin saber lo que va a cobrar? Dejate de jorobar", planteó.

"Aldo, dejá la irresponsabilidad y la demagogia de lado. Aldo, jodé con otro, ¡pero conmigo no jodás con los números!", le respondió Milei, quien luego de una larga explicación acabó por acusar a su colega de no "ser economista".

