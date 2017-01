Charlotte Caniggia contó por qué se separó de Loan

Separados. Así están, al menos por ahora, Charlotte Caniggia y Loan. Luego de que al cantante lo bajaran de un desfile en Villa Carlos Paz porque, según las versiones, la hija de Mariana Nannis así lo habría pedido, la relación entró en un impasse. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cuál fue el motivo de la pelea?

Días atrás, en Intrusos, se difundió un audio que reveló una de las últimas discusiones de la pareja, en el cual los chicos discuten de supuestas infidelidades.

Esta tarde, en diálogo con El Diario de Mariana desde Carlos Paz, Charlotte confesó el motivo de su separación: "Ya era mucho lío. Está todo bien con Loan, pero teníamos muchas peleas, ya se filtraron varios audios. Como que todo este quilombo ya no me conviene, ni me gusta, la verdad".

"Veníamos bien. Le dije que se venga después de Navidad, y bueno, empezaron a pasar todas estas cosas. Cada vez más cosas. Pasaron muchas cosas, estamos como separados ahora".

"No sé si me engañó, no sé si es verdad o mentira. Lo que más me molestó fueron los audios que se filtraron, porque eso es la intimidad de uno. Nosotros nos peleábamos siempre, y nos amigábamos. Era una relación un poco así, discutíamos todo el tiempo, lo de los audios no era nada nuevo".

Finalmente, Charlotte negó tener problemas con la bebida, tal y como sugirió Loan: "Yo no tengo ningún problema con el alcohol, lo puede decir mucha gente. Me gusta tomar, porque a quién con 23 años no le gusta salir de joda. Qué, ¿voy a estar tomando agua en el boliche? No. El problema es que Loan y yo somos muy diferentes. A mí me gusta salir, tomar alcohol, divertirme, ir a eventos, ser una persona sociable y disfrutar la vida. A él no le gusta que yo tome, y tenemos discusiones de pareja porque somos bastante distintos. Nos queremos, pero somos muy diferentes, ese es el tema".

