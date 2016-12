Casi diez años después, Rocío Guirao Díaz le pidió perdón a Mariano Martínez

Corría el año 2007 cuando Rocío Guirao Díaz dejó dudas sobre las elecciones sexuales de Mariano Martínez: "No sé si le gustan las mujeres".





"Los Ángeles de la mañana", para referirse a esta declaración pasada. A casi diez años de dicha frase, la modelo estuvo en, para referirse a esta declaración pasada.









Subrayó: "Me arrepiento... Nunca más me lo crucé. Tenía un manager que no me sumaba. Dijo que me iba a llevar a la Justicia, pero no me llevó. Si está viendo, le pido disculpas públicamente. Fue lo que me dijeron que diga".





El video, acá:

", comentó la rubia.