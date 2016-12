Carrillo se defendió de la acusación de acoso de su bailarina y ¡escuchá la reacción de ella!

Fernando Carrillo estuvo este año en el Bailando pero duró poco y para colmo, su ex bailarina, lo denunció por acoso este miércoles. La bomba la arrojó esta mañana la periodista Andrea Taboada en Los Ángeles a la Mañana (El Trece).

"No era en el baile, sino en la vida privada", detalló la periodista. "Ella, Camila Méndez, que es una chica preciosa, es la novia de Maxi Buitrago, el chico que bailaba con Barbie Vélez, y Maxi quería ir a matarlo", destacó Ángel de Brito.

"Esto lo supimos todos y no hicimos acting ni previa porque era un tema realmente grave", explicó el conductor.

"Ella realmente no quería hacer una escándalo de esto porque tenía miedo de perder su trabajo en el Bailando", finalizó Andrea Taboada.

Pero este mismo día, luego de que las declaraciones de Camila llegaran a sus oídos, Carrillo rompió el silencio y se defendió en El Diario de Mariana:

"De Camila me sorprende mucho esto porque yo he sido su amigo, la he apoyado, la traté como una dama a ella, a su equipo y nuestra profesora Nadia. Soy un caballero. Siempre estuve pendiente de que estuvieran bien, atenderlas, llevarles regalos cuando viajaba y consentirlas, porque así soy. Entonces, esto es totalmente falso. Estoy seguro de que en algún momento saldrá a aclararlo y desmentirlo", afirmó en el ciclo de El Trece.

"La traté siempre de colega porque tengo una relación hermosa, una mujer hermosa. Por eso no se me vio nunca en la calle ni de fiesta. Nunca le hice un comentario, lo puede aclarar ella por teléfono", agregó.

Luego, se presentó un audio en el que Mendes minimizaba la situación: "Conté dos situaciones porque me están volviendo loca desde ayer, me parece que te quieren buscar algo porque creo que se enojaron (con vos). Me dijeron que vaya al programa a hablar de vos, cosa que no quiero hacer, ni voy a ir a hacer, a ningún programa. Como no quise ir al programa, me pidieron que cuente algo y conté dos situaciones que a mí me incomodaron, que vos ya sabés las situaciones que me incomodaron, porque ya lo sabés, lo sabemos. Nada más, de eso están armando un circo, le están buscando el pelo al huevo, una locura. No era mi intención, te pido mil disculpas, pero la verdad te digo, me están volviendo loca de ahí".

