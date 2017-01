Carolina Ceballos: "Silvina Luna estaba en el camarín y estaba re celosa, lo perseguía"

"Al Polaco lo conozco en Keops. Lo vi tocando y después del show sube al vip donde estaba con mis amigas y ahí me doy cuenta que me miraba y me sonríe. Esa noche me fui a dormir porque estaba cansada, venía trabajando y saliendo. Al otro día me levanto y recibo una llamada de un número que no tenía y era él. Me dijo: Soy El Polaco, me gustaría conocerte, me pareces muy linda, el domingo si querés tomamos algo en el camarín", comentó la rubia.







el-polaco-carlos-paz.jpg







Y comentó: "Cuando llego al lugar me mandó a buscar por su representante y fui al camarín. Tomamos champagne, nos sacamos una foto y me invitó a ver el show después. Me cayó muy bien y después me fui a las casa de él y la pasamos bien".







"Cuando yo me levanto al otro día al mediodía no fue capaz de ofrecerme a llevarme ni de llamar un taxi. Me dijo es simple seguí el caminito que es como una ruta y ahí vas a encontrar un taxi. Ni siquiera me garpó el taxi, un rata el tipo. Estuve con él, lo conocí, pero la que me hizo fue malísima. Yo me quería matar, no sabía dónde estaba. El taxista me decía yo a vos te conozco de algún lado.. Y yo le decía que no. Fue la situación más bizarra de mi vida".