Carmiña Masi, periodista de Paraguay: "Charlotte es una descerebrada"

"¿Te cuento una historia que me pasó?", arrancó Charlotte. Y siguió, sin filtro: "Estaba escribiéndome con un chico, hace mucho. Y me dice el chico para arreglar. Le dije: 'Bueno, llamame'. Me llama y era paraguayo. Cuando me empezó a hablar cancelé la cita. 'Hola Charlotte', me saludó. Dije: 'Nooo...'".





carmiña.jpg









"Pero hay chicos muy buenmozos en Paraguay. Y las paraguayas son lindísimas", acotó. "No, no, ese acento me la re baja", retrucó Caniggia sin filtro.





Embed







En Paraguay, sus dichos no cayeron muy bien. Tal es el punto que PrimiciasYa.com dialogó en exclusiva con la periodista y conductora Carmiña Masi del ciclo "Teleshow" que se emite por Canal La Tele y fue lapidaria con la hija de Claudio Paul.





carmiña.jpg







"Acá explotó la bomba, salió no solo en los diarios amarillistas, también en los noticieros, fue muy fuerte la forma en que Charlotte Caniggia se refurió al acento paraguayo", contó.





Y agregó: "Yo personalmente entiendo que no lo dijo con maldad, que lo dijo con su cerebro sin filtro, sin pensar, pero lo tomo de quién viene. Al momento de ponernos a analizar lo que dice Charlotte Caniggia, hija del bufón de Tinelli, una chica que no tiene una carrera importante, una chica que no tiene talento más que salir a decir champein, a hacerse la que está en pedo, entonces, chicos, qué se yo, cuando diga algún referente importante de argentina, Charly, Fito, o alguien que pueda ser influyente en la opinión pública, ahí ofendámonos".

En tanto, Masi se refirió a Charlotte como una chica sin cerebro: "No una chica descerebrada, que no tiene ni pie ni cabeza, que no sabe del acento, no sólo habla del paraguayo, del francés, del español, yo no creo que en Francia o en España analicen lo que dice Charlotte Caniggia".