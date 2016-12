Carmen Barbieri: "Yo estuve 11 años con Tinelli y sé cómo se manejan las cosas"

En la noche del miércoles, Fede Bal y Laurita Fernández se enfrentaron con El Polaco y Barby SIlenzi en la primera semifinal del "Bailando", y más allá del resultado, el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal se mostró agradecido con Marcelo Tinelli.

Pero en las redes sociales, algunos manifestaron su malestar tras la eliminación de Fede. Na de ellas fue Flor de la V, quien abrió su Twitter y se encargó de "destrozar" a Ideas del Sur. "Se le vieron los hilos. Siempre arreglado, desde el día uno. Son patéticos", comenzó.

Y agregó: "Nada me sorprende. Más arreglado es imposible. Ahora sí tienen la final que querían".

Menos directa, pero igual de contundente, Carmen terminó la noche con una foto y frase lapidaria. "Y mientras tanto, yo me chupo el dedo, jajaja", señaló.

Embed Mientras yo me chupo el dedo jajaja!!! pic.twitter.com/xFW3ytHyVL — Carmen Luz Barbieri (@Carmen_LaLeona) 15 de diciembre de 2016





PrimiciasYa.com habló con Barbieri y puso paños fríos tras su enojo a través de las redes sociales: "Yo en Twitter pongo cosas que no tienen nada que ver con el Bailando. Mi vida no va alrededor del Bailando. Al contrario, yo estoy agradecida y feliz porque mi hijo estuvo en el Bailando gracias a Marcelo Tinelli. Hoy gracias a él mi hijo es una figura exitosa".

"Me parece genial porque al Polaco lo queremos, es un chico sencillo y querible. Obvio que me hubiese gustado que pase Fede a la final como toda madre", destacó Carmen.

Con respecto a los mensajes que subió Flor de la V, señaló: "Yo me encontré con Flor en el mismo restaurante y las dos luchábamos para que gane Fede. Pero lo que ella diga, es asunto de ella. Yo no pienso como Flor, para mí no hubo arreglo. Yo estuve 11 años con Tinelli y sé cómo se manejan las cosas. Además salieron empatados casi porque los dos son muy queridos por el público. Los dos son muy sinceros y transparentes, son divinos los dos".

Por último, comentó que hasta el momento de esta nota no puco hablar con Fede tras el resultado de anoche: "No vino a dormir a casa. Él vive conmigo pero anoche se debe haber quedado con sus amigos festejando más allá del resultado para él es un gran logro. El me dijo ayer antes del programa que era muy difícil pero pase lo que pase para él era como ganar".