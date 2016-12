Carmen Barbieri y los rumores sobre Fede y Laurita: "Si se aman, deberían blanquear"

Esta tarde, en Intrusos, mientras los integrantes del ciclo abalizaban el nuevo tatuaje de Federico Bal y se comparaba el diseño de los labios que el actor se hizo en su cuerpo con los de Laurita Fernández, Carmen Barbieri se comunicó vía WhatsApp con Marina Calabró y opinó sobre el supuesto romance entre su hijo y la ex de Federico Hoppe.

"A mí Fede no me cuenta nada, pero si se aman deberían blanquear. A mí Laurita me encanta", tiró.

Luego, se refirió al tatoo: "Laura tiene dientes grandes. Pero Fede me dijo que es de una mujer que admira, que tiene que ver con una mujer importante para él".

Mirá el video!

Embed

Embed Una foto publicada por Federico Bal (@balfederico) el 26 de Nov de 2016 a la(s) 3:48 PST