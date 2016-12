Carmen Barbieri: "La primera vez que Fede estuvo enamorado fue de Barbie"

En momentos en que los rumores hablan nuevamente de un presunto romance entre Federico Bal y Laurita Fernández, la que buceó un poco en el pasado romántico del actor fue Carmen Barbieri, su mamá, quien volvió sobre la relación de su hijo con Barbie Vélez y aseguró que él estaba tan enamorado "que dejó todo por ella, hasta la madre".

En una entrevista con Infama, la capocómica señaló que "con la criatura que salía fue la primera vez que estaba realmente enamorado. Dejó todo por ella, hasta la madre. Estuvimos un año y medio sin vernos y vivía a media cuadra".

"El amor era tan grande que optó. Y está bien. No es que lo perdoné: nunca me enojé. Si él amaba a esa mujer, quería que fueran los dos felices. No ella ni él: los dos. Como hoy, que deseo que los dos sean felices, que se arregle pronto esto porque así pueden liberarse y ser felices", completó.

No te pierdas el video de esta nota!