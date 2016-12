Carmen Barbieri apeló el procesamiento y embargo en la causa contra Natividad

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25









Ante la noticia del procesamiento y embargo a la actriz en la causa que le inició su ex empleada Natividad, Vicente se mostró sereno y optimista en cuanto al futuro de la causa: "Ese embargo no es definitivo y no está efectivo. Ese embargo es a futuro".





"Es un procesamiento endeble y se va apelar, hay tiempo hasta el próximo miércoles. Los argumentos del embargo son totalmente revertibles", fundamentó el abogado.



"Es una situación procesal provisoria, no es definitiva. El embargo es por 10.700 pesos. Hablé con Carmen y está tranquila y trabajando", cerró Vicente.





Lo cierto es que esta mañana, en el Juzgado Penal en lo Económico Número 6 de Capital Federal, el abogado de Barbieri presentó la apelación formal al procesamiento y embargo ante la Justicia.