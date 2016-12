Carlos Nair será internado en un psiquiátrico por temor a "riesgos de terceros y de vida"

Tras haber recibido la libertad condicional y alojarse en la casa de su hermana Zulemita, Carlitos Nair deberá volver a permanecer bajo control ya que, luego de no adaptarse a su nueva vida tras las rejas, el muchacho será internado a una clínica para la salud mental.

Este miércoles, Diego Storto, abogado de Carlitos diálogo con Infama y reveló las últimas novedades sobre el caso: "Tiene actitudes que no son normales", afirmó, y agregó que además tiene problemas con el alcohol y cierta paranoia", comenzó a contar.

"La familia habló con él y él entendió que lo mejor para él y todos es que se interne. Estamos preocupados por el dictamen psiquiátrico que habla de riesgos de terceros, de vida, y estamos a la espera de que el juzgado nos ordene la internación", continuó.

"Zulemita consiguió lugares que cumplen con el requisito de modalidad cerrada, es decir, que no tiene posibilidad de fugarse. No es una unidad penitenciaria pero sí tiene los recaudos para no poder evadirse. El régimen de visita se determina de acuerdo a la dolencia", afirmó el letrado.