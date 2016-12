Carla Conte: "Tengo una hija de 7 años que no sé cómo criarla para que sobreviva"

Por Guido Albamonte - @GuidoAlbamonte





Alfredo Casero tomó relevancia en las últimas horas gracias a tres mensajes en Twitter hablando de la columna de Carolina Aguirre en diario La Nación.





La periodista contó una historia conmovedora y escalofriante, que tiene que ver con la violencia sufrida en un viaje a Colombia por parte de su ex, Mariano Feuer.





En tono con este tema, PrimiciasYa habló con Carla Conte, reconocida feminista y luchadora de los derechos de la mujer, quien se había expresado en contra de Casero por sus tuits.









Sumó: "Tengo una hija de 7 años que no sé cómo criarla para que sobreviva. Si zafa de todo lo que le puede pasar... Ni me interesa detenerme en él, me importa tres carajos lo que diga".

"Si pensás alguna pelotudez, guardátela. Si estás queriendo hacerte notar por eso, en este momento es medio raro".

"Me parece absolutamente necesario el movimiento feminista. Hoy me levanté y en Twitter tengo puteadas porque hablé de no se quién. Así está la sociedad hoy. Recibís más machismo y más misoginia", comentó la conductora.

"Estuve en el ENM (Encuentro Nacional de Mujeres) y no salió en ningún lado. Por ahí no interesa".

"No salgo a la calle con miedo, pero como mamá sí tengo mucho miedo, no sé cómo educar a mi hijo varón de que tiene que respetar a las mujeres", manifestó la morocha.





Para cerrar, se refirió a su vuelta a "ShowMatch" luego de criticar fuertemente el programa de Tinelli por el corte de polleritas y la cosificación de la mujer.





"Lo que dije antes del Bailando lo necesité decir, a raíz de eso las cosas cambiaron. Estoy orgullosa de haber vuelto a un lugar que cambió. Esas cosas dejaron de pasar. No me siento panqueque ni nada. Si negamos que la TV cambió, no entendemos nada", completó.





















", expresó.