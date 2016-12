Carla Conte a Alfredo Casero: "Si no tenés el culo sucio, ponete del lado nuestro"

La guionista de televisión Carolina Aguirre redactó en un texto en diario La Nación en donde hace referencia a la violencia de género que sufrió con su expareja.

El tema fue tendencia en Twitter y el polémico actor Alfredo Casero se refirió al tema con palabras que despertaron una serie de comentarios en su contra.

Los tuits:

"Un hombre no escribiría, o mejor, tiene prohibido escribir sobre lo que una mujer puede hacerle. Hay muchas minas muy malas y conchudas, ¡eh!", publicó en su perfil de Twitter.

"Me niego, por ser hombre, a que me metan en la misma bolsa de golpeadores e hijos de puta", agregó, aunque enseguida señaló que "hay mujeres muy malas y muy resentidas también".

"Hay muchos 'soretes' hombres, que no le pasan alimentos a los hijos, pero conchudas... ¡hay para hacer dulce!", completó.

Luego del escándalo, Carla Conte pasó por con La Once Diez/Radio de la Ciudad y abrió fuego contra Casero:

"Si no sos violador, golpeador ni violento entonces te ponés del lado de nosotras y decís: 'Sí, mujeres, hay que cambiar el mundo porque así no se puede vivir' y no te sentís como si te estuvieran acusando a vos, porque si no entonces es que tenés el culo sucio; si no, ponete de este lado, papi".

"Conozco un montón de tipos que no se hacen cargo porque digo cosas horribles de los hombres, porque cuando lo hago estoy refiriéndome a un tipo de hombre, de los cuales está lleno el mundo; y también, por suerte, está lleno de tipos que en realidad piensan como una y que quieren cambiar esta forma de vivir y esta sociedad", agregó.

Luego, sostuvo: "Me importa tres carajos si Carolina Aguirre está siendo injusta con el género masculino porque las que nos morimos somos nosotras. Los números están a la vista: no está lleno el cementerio de hombres a los que las mujeres, mataron, violaron o empalaron, o de tipos desaparecidos y secuestrados para prostitución".

"Esto no lo dice una 'feminazi', lo dice la realidad", aseguró, y añadió: "Si no después viene la justificación: 'La violaron porque tiene la pollera corta, porque estaba sola, porque eran las 4 de la mañana, porque se fue de vacaciones con sus amigas', y siempre la culpa la tenemos nosotras".

"Si no somos como Mirtha, preguntando: '¿Qué hiciste para que te pegaran?'", concluyó Carla Conte.