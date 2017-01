Cari Nara: "Pappo vivía cerca de mi casa, para mí siempre fue un genio"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25









Primiciasya.com se comunicó con Cari quien contó de dónde nació su idolatría con Pappo: "Siempre me gustó su música. Primero para entrar a los medios elegimos la cumbia, algo bien comercial. Ahora utilicé el tema de Pappo con un estilo blues. Hice hincapié en hacerlo a su manera como lo cantaba Pappo".





"Voy a presentar temas nuevos, sin dejar la cumbia de lado porque es mi trabajo también. La idea es poder entrar a un café concert, boliche tropical, todo", añadió.







Sobre el clip de la canción tributo a Pappo que se conoció contó: "Ese es un video que fue hecho con fotos mías en las redes pero va a salir el video bien hecho por Tony Montana, con motos y demás. Realmente puedo cantar otros géneros, lo hago re de corazón y este tema sale divino y me encantó".



"Estoy con la misma viola que tocaba Pappo. Lo conocía, vivía cerca de casa, yo vivo en Tigre y él vivía a unas cuadras de distancia. A Luciano, su hijo, lo conozco desde siempre, nos cruzábamos. Para mí siempre fue un genio y me gustaba mucho su música".





Y contó cómo se encuentra su romance con el papá de Zaira y Wanda: "La relación con Andrés esté divina. soy una gran agradecida. Él me volvió a incentivar para que vuelva otra vez a cantar. Me motiva mucho a pesar de que es un poco celoso, voy a reconocerlo. Pero siempre me apoya en mi carrera".