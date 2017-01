Candelaria Tinelli no piensa parar de tatuarse: "No sé si tengo un límite"

Si cada nuevo tatuaje que Candelaria Tinelli exhibe a través de las redes sociales genera polémica y revuelo, los últimos, diseñados con la técnica "blackout", dividieron aún más las aguas entre seguidores y detractores. No obstante, la hija del conductor no solo acaba de avisar que no piensa detenerse con esta suerte de hobby, sino que tiene un objetivo aún más audaz: "Tengo un proyecto de tatuarme toda".

"A mí me gusta tatuarme. Respeto mucho a la gente y respeto las opiniones, pero no me engancho. Estoy tranquila porque me lo quería hacer hace mucho. No me molesta lo que digan", señaló Candelaria en Infama sobre su comentado tatuaje en el cuello, que hoy luce completamente negro.

Por otro lado, como en respuesta a aquellos que la cuestionan, la hija de Marcelo Tinelli reconoció que en su horizonte no aparece la idea de ponerle un freno a todo esto.

"No sé si tengo un límite. Tengo un proyecto de tatuarme toda, que ya más o menos lo estoy haciendo. Pero ya van a ir viendo lo que hago", aseguró.

¿Y si algún día pensara en volver atrás? "Láser. Pero no estuve averiguando. Por ahora no me quiero sacar ninguno. Y si más adelante me quiero sacar alguno, me lo saco", completó.