"Cande Ruggeri y Barbie Vélez son infumables"

Había nacido el rumor, hace unas horas, de una distancia entre Barbie Vélez y Candela Ruggeri, amigas desde hace mucho tiempo.

La información comenzó a circular en las redes sociales después de que una había dejado de seguir a la otra. La hija de Nazarena lo desmintió en Twitter alertada por el rumor: "No puedo creer! Está todo perfecto! Gracias por la preocupación!", explicó.

Pero aparece un nombre que podría ser el motivo que las distanció, más allá de que ya esté todo solucionado: un importante futbolista.

Este viernes, Lizardo Ponce, el mejor amigo de ambas y que compartió sus vacaciones con las chicas, dialogó con Intrusos y se mostró ofuscado por la mala convivencia entre la rubia y la morocha.

"Hay cosas de las que se están diciendo que son verdad... No se pelearon por el de Márama. Eso es mentira... Puede ser que me estén vendiendo pescado podrido, la verdad, no me fui de la mejor manera. Esperaba que sea otro el resultado de las vacaciones. Capaz en los últimos días pasaron más cosas de las que no estoy enterado. Yo me fui con mis amigo", le contó el ciclo de América.

Y agregó: "Las dos están enojadas con la situación y están culpándose entre ellas. 'Que esto pasó por tu culpa, porque me dejaste de seguir'. Y todo así".

"Estoy bastante incómodo con ellas. Me están metiendo en un tema que no tengo que ver. Son dos infumables y me las tengo que fumar yo... No es que la pasé mal en Punta del Este, pero el viaje no cumplió con la expectativas de todos", concluyó Lizardo.

