Cande Ruggeri contó las razones por las que Barbie Vélez renunció al Bailando

La angustia y el golpe fue muy fuerte y la hija de Nazarena comentó que no seguiría formando parte del certamen de baile más popular de la tevé.





Su amiga Candela Ruggeri dio una entrevista con la Once Diez donde reveló que hubo algo más.





"Barbie la iba a pasar muy mal. Yo sé que la iban a cruzar con Federico y era como que ya está, está bueno evitarlo. Yo no sé por qué era ella la que tenía que bajarse... ¿por qué se tiene que esconder ella? ¿si ella fue la víctima? Como un montón de mujeres que no lo hacen. Por un lado le decía que siga, pero que si la iba a pasar mal, estaba bueno que diera un paso al costado", manifestó la hija del Cabezón Ruggeri.





Y completó hablando de Federico Bal: "Es una persona que este año no quiero ni nombrar. No sé por qué lo defienden tanto, siempre cae bien parado, no habla las cosas de frente, no se portó muy bien con mi papá, conmigo. Siempre quiere quedar bien parado y no está bueno".