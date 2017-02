Caló: "Si no se defiende la industria nacional se perderán muchos puestos de trabajo"

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló, reclamó al gobierno nacional que defienda la industria nacional al afirmar que "si no se la defiende continuará generándose una creciente pérdida de fuentes laborales", a horas de la movilización que su gremio realizará hoy "en defensa del trabajo argentino y la industria nacional".



En declaraciones a Télam, Caló admitió que "la situación es sumamente crítica y no sólo para los metalúrgicos, sino para miles de trabajadores de la industria nacional que día a día ven mermar las fuentes de trabajo, y todos sabemos lo que significa para una familia la pérdida del empleo".



Al referirse a la movilización que realizará la UOM esta tarde en "defensa del trabajo argentino y la industria nacional", Caló sostuvo que "nosotros tenemos en estos momentos un caso testigo que es Banghó, cuya conciliación obligatoria vence hoy y no sabemos que va a pasar mañana con los casi 200 trabajadores".



Al respecto, el dirigente metalúrgico puntualizó que "todas las gestiones que hemos hecho con los funcionarios incluso con el propio presidente Mauricio Macri fracasaron, porque el Gobierno no quiere suspender la medida de bajar a cero los aranceles para las notebooks y tablets".



"Eso hace peligrar alrededor de 7.000 fuentes laborales de la industria informática por abrir las importaciones de productos extranjeros y esa situación ya se vivió en los 90' y, la UOM pasó a tener 60.000 de casi 300.000 afiliados", subrayó.



En ese sentido, el máximo dirigente de la UOM sostuvo que "ante esta situación y los más de 20.000 metalúrgicos afectados entre suspendidos y despedidos, no nos queda más remedio que salir a la calle para defendernos".



Finalmente, Caló precisó que a partir de las 14 el gremio se concentrará en la Plaza de los Dos Congresos, para luego marchar hacia la sede laboral de la avenida Callao 114 -donde se desarrollará una nueva audiencia por Banghó- y luego continuar hacia el ministerio de Producción, ubicado frente a la Plaza de Mayo.