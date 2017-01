Cacho Castaña reafirmó que no le gusta cómo canta Chano

Luego de sus polémicas declaraciones en las que criticó duramente a Chano Charpentier, Cacho Castaña bajó el tenor de sus expresiones, aunque le apuntó al entorno del líder de la banda "Tan Biónica" y reiteró que no le gusta cómo canta.

"Ojalá Chano pueda salir de su adicción a las drogas", fue la expresión de deseo de Cacho, que dialogó con Desayuno Americano luego de su recital en Mar del Plata.

Cacho destrozó a Chano en una entrevista en "La mañana del Mundo" (Radio El Mundo) al dejar en claro que no le gusta como canta y en donde se refirió al difícil momento que atraviesa el cantante de rock por la adicción a las drogas.

"Lo acabo de ver en un reportaje. Está bueno que lo muestren, pero no pudo hilvanar una sola frase. Está bueno que lo muestren para ver cómo quedan con la falopa", dijo.



"Es un pibe que está solo, totalmente. Se fue a Punta del Este y los que lo rodeaban le llevaban falopa. No hay nadie que lo contenga. Está mal... En un punto, ya sabemos lo que es el rating, es una máquina de picar carne, en un punto les gusta a los productores", agregó el popular cantante.





Luego, llegó su declaración más dura: "No creo que ni fresco pueda grabar un disco este chico, tiene una banana en la oreja, perdoname. Quiso cantar hoy y no pegó una nota. ¿De dónde lo sacaron? Este pibe era cantante de un grupo, metieron un éxito del carajo y el pibe se encontró en un escenario con 50 mil personas. No tiene una carrera musical o una carrera artística".