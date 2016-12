Bronca con un relator: "Chapecoense me c... un huevo, quién carajo es..."

Mientras Brasil llora a las víctimas de la tragedia aérea del equipo Chapecoense , el relator partidario de Gimnasia de La Plata, Alberto Raimundi, realizó un comentario muy desafortunado al respecto.





En el entretiempo de su transmisión del partido por Copa Argentina entre Gimnasia y River, Raimundi fue consultado por sus oyentes por la tragedia. Enojado por la situación, desbarrancó.





"¿Quién carajo es el Chapecoense? Déjenme de romper las pelotas con eso. Qué mierda me importa a mí, manga de boludos. No hablemos más de ese cuadro. No lo tengo en mi mente. Yo no soy tan tilingo como todos los demás que hace tres días que están hablando. No me preocupa, no me calienta, me chu... un huevo", aseveró.