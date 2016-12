Brenda Caretto: "Nadie se puede enojar con alguien que luche por dignificar la vida"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Brenda Caretto se desempeña como panelista en el programa "Informadísimos" que conduce Carlos Monti. Con 23 años, la morocha pasó un difícil momento de salud a fines del año pasado.





Primiciasya.com se comunicó con Brenda quien contó detalles de su fuerte historia de vida: "Tuve una trormbosis venosa profunda por lo cual hace unos meses me operé. Se me tapó una vena en la pierna, que es como un infarto pero no del corazón. Eso me dio un parate en la vida, andaba a 2000. Esto me pasa el 30 de diciembre pasado y estuve en silla de ruedas unos días. Es ahí cuando decido abocarme a la filosofía budista que ya me interesaba desde antes", contó.





Sobre su inclinación al budismo, la panelista expresó: "Es una organización que lucha por la paz mundial. Justamente esa filosofía de fe sive para aplicarla en la vida cotidiana, el hecho de ser feliz y contagiárselo a los demás".

"Se trata de sortear obstáculos personales, cumplir objetivos de vida y agradecer. Estar feliz por el sólo hecho de vivir, levantarse y ver el sol, simbolizar la vida".

En cuanto a las cuestionamientos que recibe esa filosofía, Brenda arremetió: " Nadie se puede enojar con alguien que luche por dignificar la vida, aquellos que critican lo hacen porque no saben. Está mal y estaría bueno que se sumen a una reunión para que se enteren de los que hablamos. Hay mucha gente que lo relaciona con una fuerza negativa. Que no le ganen las funciones negativas a la gente que critica esta filosofía de vida. Que se imagen lo lindo que sería el mundo si todos pudiéramos hacer lo que nos haga felices, nadie tendría envidia ni inseguridades".





De su actual estado de salud, en tanto, contó:"Ahora estoy con un remedio por tres meses y voy a estar tomando una aspirina toda mi vida. Voy a tener que hacer un tratamiento y estar controlada. Cada vez que me subo a un avión, por ejemplo, me tengo que dar inyecciones. Soy paciente de riesgo a la trombosis y los riesgos mayores son el viajar en avión y en cuanto a una futura madre".