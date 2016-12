Bossio: "De Cristina hablamos cada vez menos"

Cuando se cumple un año del triunfo de Mauricio Macri en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2015, Diego Bossio visitó Intratables y se refirió a la reconstrucción del peronismo. Y en ese sentido, además de reconocer que aquella victoria "fue un cachetazo muy fuerte" para el PJ, aseguró que existen más conversaciones de las que muchos imaginan con Juan Manuel Urtubey, Florencio Randazzo y Sergio Massa, representantes de peso en el justicialismo.

"Nosotros hablamos más de lo que ustedes creen. ¿Quiénes? Urtubey, Randazzo, yo... Y con Sergio (Massa), permanentemente", afirmó Bossio, relativizando con esa frase la presunta fragmentación del peronismo.

Pese a sus palabras, el diputado optó por la cautela respecto de la posibilidad de un futuro conjunto. "Nosotros hoy estamos hablando más de los problemas que tenemos los argentinos que de las cuestiones electorales. Porque cuando comenzamos a hablar de esto, empiezan otro tipo de diferencias y cuestiones donde es más difícil de avanzar", aseguró.

Por otro lado, Bossio reconoció que en ese mismo diálogo, el nombre de Cristina Kirchner no está en la agenda. "Hablamos cada vez menos. Te diría que casi no hablamos de ese tema. Creemos que hay que pensar en algo nuevo", sostuvo, aunque se encargó de aclarar que no buscan "desacreditar" a nadie.

Bossio, a un año del triunfo de Macri: "Fue un cachetazo muy fuerte para el peronismo"



