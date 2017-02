Bomba sexy dijo: "Hace más de nueve meses que no estoy con nadie"

Magui Bravi hace mucho tiempo que se instaló en el medio y le va muy bien en lo laboral. Sin embargo, en el plano del amor, su presente no es el mismo.

En declaraciones a la revista Gente, la bailarina contó que quiere encontrar a ese compañero de vida y que no quiere estar más soltera. Además dijo que hace nueve meses que no está con nadie.

Embed #streching Una foto publicada por Magui Bravi ▲ (@maggiebravi) el 13 de Ene de 2017 a la(s) 8:09 PST





"Hoy busco un compañero que me enamore para siempre. Ya no quiero estar soltera. Un hombre tiene que ser talentoso para engancharme", comentó.

Y agregó: "Hace más de nueve meses que no salgo ni estoy con nadie. Es duro porque a mí me encanta estar de novia, tener a alguien que me cuide y apoye en mi profesión".

"Creo que esa parte sentimental insatisfecha es lo que no me deja ser completamente feliz. Me es difícil encontrar una estabilidad emocional pero confío que pronto lo conseguiré", cerró Magui.





Embed Las olas y el viento Una foto publicada por Magui Bravi ▲ (@maggiebravi) el 19 de Ene de 2017 a la(s) 2:50 PST