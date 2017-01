Beto César: "Nuestro productor se reunió dos horas con el dueño del teatro"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





(Ver nota), Después de manifestar su malestar por la hora en que le entregaban el teatro Victoria para la función de "Caprichos... y algo más" en Mar del Plata Beto César dialogó en exclusiva con este medio ante el rumor de que su obra se iría de esa sala a raíz de ese inconveniente.





"Todavía no se nada. Cuando aparezca mi productor Juan Alzúa tendremos novedades. Hasta ahora seguimos en el teatro. Ahora están entregando la sala un poquito más temprano. Estamos mucho mejor de lo que estábamos", explicó el cómico.







"Ya llegaremos a una conclusión con mi productor. No puedo decir nada hasta ahora porque no lo sé. Sé que tuvo una reunión con el dueño del teatro, Petón, charlaron dos horas. Quiero estar bien, Alicia está angustiada por todo esto y eso es lo que me preocupa. Que no tiren más bombas. La obra va bien, el sábado llenamos... Esto es un viejo sueño mío, nos divertimos mucho".





"Todavía estamos ahí, en un limbo que no sabemos que va a pasar", cerró Beto, sin saber qué pasará a futuro. Por ahora siguen en el Victoria.