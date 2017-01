Los problemas de horario que Beto César padece en la sala donde se presenta en Mar del Plata lo habrían llevado a pensar en la idea de mudarse con su obra hacia otro teatro, más precisamente al que tiene en su cartelera a Santiago Bal





Sin embargo, enterado de esta posibilidad, el ex de Carmen Barbieri no se mostró muy amable con su colega y dejó escapar un exabrupto.





"¿Querés que te diga una cosa? Beto César me chu... un hue... cuando no tenga nada que hacer. Y el izquierdo, que es más grande", señaló Santiago, respecto de la chance de tener como compañero a quien, casualmente, fuera pareja de su ex mujer.





Ante este exabrupto de Bal, Primiciasya.com se comunicó con Beto César quien le respondió de la siguiente manera: "Contestarle a Santiago Bal es perder la buena relación que tengo con Federico Bal".