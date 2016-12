Benjamín Amadeo sobre su ruptura con Lali Espósito: "Lo que pasó después no se lo recomiendo a nadie"

Entre 2010 y 2015 el hijo de Eduardo Amadeo fue la pareja de Lali Espósito. Meses después de la separación se conoció que Lali salía con Mariano Martínez.

Para que todos entiendan lo difícil que fue para él lo posterior a la relación, confesó: "El novelón posterior me lo tuve que fumar, son las reglas del juego, yo me hago cargo de a quién elegí. ¿Está bueno? No, no se lo recomiendo a nadie", señalo.

"El novelón posterior me lo tuve que fumar, son las reglas del juego... No, no se lo recomiendo a nadie", agregó en diálogo con la revista Susana.

En cuanto a los rumores sobre si el tema todavía fue dedicado a Lali, respondió: "La canción habla del impacto del amor, de la debilidad que atravesamos cuando estamos enamorados o desenamorados. Habla de no poder sobrevivir a tener contacto con ese otro. Para que este disco haya pasado, hubo mucho impacto del amor, su fuerza y su costado más trágico. Este disco es tragedia y sensación. La sanación está en la última canción, Vida Lejana, que le pide al universo una señal para seguir vivo, para buscar la felicidad".