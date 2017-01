Ben Affleck habló por primera vez de su famoso meme "Sad Affleck"

La película Batman V Superman fue uno de los filmes más taquilleros del año pasado y le otorgó a Internet uno de los memes más comentados, "¿Recuerdas a 'sad Affleck'?".





Durante la gira de prensa de este filme, uno de los reporteros se animó a preguntar a los protagonistas lo que opinaban de las malas críticas y, mientras Cavill da su opinión, Ben solo tiene la mirada perdida, momento que aprovechó un usuario de Youtube para colocar una canción muy melancólica y de inmediato este clip se volvió viral.





A casi un año de lo ocurrido, Ben tuvo la oportunidad de opinar sobre este divertido momento. "Me enseñó a no hacer entrevistas con Henry Cavill, donde yo no digo nada y puedan poner canciones de Simon & Garfunkel encima. Es una de las cosas que aprendí", respondió el ganador del Oscar en entrevista con BBC.





Embed







Además de volver este clip viral, el meme 'Sad Affleck' fue la sensación en las redes sociales y el famoso tema que se incluye en video logró colocarse en el top 10 de las canciones de rock de Billboard en abril del 2016.





