Belén Francese: "Mis primas son admirables, voy a ir al hogar donde trabajan"

Belén Francese dialogó en exclusiva con Primiciasya.com y se refirió al reencuentro con sus primas en Mendoza. Además habló de lo que fue el debut de la obra "Mr. Amor", obra que protagoniza junto a Matías Alé , Alvaro "Waldo" Navia y Noelia Marzol





"El estreno fue maravilloso estaba el teatro lleno con localidades agotadas. Apostamos a abrir una plaza que realmente no tiene nada que envidiarle a otra. Es un gran desafío, una apuesta enorme de producción. Teníamos ansiedad y nervios pero por suerte la gente nos apoyó. La gente es muy cálida y amorosa y hay San Rafael para rato", contó Belu.







Sobre el regreso de Alé al escenario, su compañera contó: "A Matías lo veo mejor que nunca. Incluso mejor que en la gira. Está muy animado y enfocado en su trabajo".





Y contó cómo fue el reencuentro con sus primas monjas: "Estoy en un lugar soñado en medio del campo. Antes de venir sabía que mis primas estaban acá en un convento. Pero no imaginé que tan cerca. Hasta que mi tía me explicó que era acá a 15 minutos. Dos están de misión pero estaba Mercedes, Mechi, que se comunicó conmigo y me pasaron a buscar".







"Pasé una tarde increíble y ya hicimos planes para más adelante ya que estoy acá hasta marzo. Me cocinaron y me contaron la historia de José de Egipto. Después tomamos mates, charlamos bastante de la vida. Voy a ir al hogar donde trabajan. Son admirables en una vida austera dedicada para los más necesitados".