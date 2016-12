Belén Etchart fue desafectada a último momento del elenco de "Mi familia es así" que se estrena en Carlos Paz, comedia que protagonizan Betiana Blum , Rodolfo Ranni y Raúl Taibo.





En diálogo con Primiciasya.com, la ex " Gran Hermano 2015" contó cómo se dio su baja de la pieza cuando ya tenía varios ensayos encima.





"Me llamaron el sábado pasado diciéndome si me gustaba la propuesta de estar en la obra y obviamente dije que sí. El lunes me convocaron a una audición, fui, me dijeron que estaba todo ok y estuve toda la tarde haciendo las fotos para la marquesina", expresó Belén.





"Ensayé miércoles, jueves y viernes. Me habían dado el libreto y todo. Al otro sábado me llama el productor de la obra y me dice: Belén la verdad lo lamento mucho pero no vas a estar. La verdad no sé qué pasó, no tengo idea, habrá sido un inconveniente interno de ellos", agregó.







Y acentuó: "Está todo bien, todo pasa por algo, lo que sucede conviene. Estoy feliz porque voy a pasar las fiestas con mi familia y amigos. Eso me pone feliz. Tuve un año movidito que me recorrí toda Argentina. Sigo de descansando hasta nuevo aviso".